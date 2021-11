Penisola sorrentina, Massa Lubrense: addio a Maria Cavuoto, aveva 72 anni

La comunità di Massa Lubrense deve dare il suo triste addio alla signora Maria Cavuoto, vedova De Gregorio. Maria aveva 72 anni, e lascia improvvisamente la sua famiglia con i figli Franco e Rosario, le nuore Claudia e Rita, i tanto amati nipoti Diego, Maria, Francesca, Federica, Diego ed Antonino, i fratelli, la sorella, i cognati, le cognate nipoti e parenti tutti. Il rito funebre si terrà domani, sabato 13 novembre alle ore 10, presso il Santuario Madonna della Lobra a Massa Lubrense. Sono innumerevoli i messaggi di cordoglio per le famiglie De Gregorio e Cavuoto. Un pensiero giunge da Alilauro con il comandante Salvatore Di Leva e tutta la società, che porgono a Franco De Gregorio le loro condoglianze per la perdita della sua cara mamma. Anche Positanonews rivolge alle famiglie in lutto il più sincero cordoglio.

