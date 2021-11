Penisola sorrentina boom di contagi: positivi nelle scuole sotto controllo

Spaventa il contagio e quella che molti chiamano quarta ondata di Covid 19 in penisola sorrentina. Pochi minuti fa la comunicazione dal sindaco di Meta, Giuseppe Tito, che ha annunciato ben 9 nuovi positivi in città, tra cui una donna di 64 anni, due donne conviventi di 66 e 43 anni, un uomo di 58 anni, un uomo di 36 anni, tre donne 44 , 6, 4 anni e un uomo 23 anni appartenenti allo stesso nucleo familiare conviventi di persona positiva in precedenza. Numeri tutt’altro che rassicuranti in vista di un Natale in zona bianca a differenza delle festività del 2020 totalmente blindate. Salgono a 22 i contagi a Meta, complice anche alcune positività in aula. Intanto al Liceo di Meta si registra un contagio in una classe del terzo anno, ma la situazione è sotto controllo e l’istituto ha rispettato appieno il protocollo in vigore. Anche a Sorrento e Piano di Sorrento alcune classi in didattica a distanza tra scuole medie e licei.