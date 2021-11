Paura per la quarta ondata: l’opposizione chiede chiarimenti sulla situazione Covid nelle scuole di Piano di Sorrento. In tutta Italia crescono la paura e la preoccupazione per la quarta ondata della pandemia di Covid-19.

In attesa dell’adozione da parte del governo di nuove e stringenti misure dirette a contenere i contagi, il gruppo consiliare di opposizione del Comune di Piano di Sorrento, “Piano nel Cuore”, sottolinea che anche la Penisola Sorrentina registra un aumento dei casi di positività e, pertanto, “massima dev’essere l’attenzione delle autorità sanitarie e amministrative per scongiurare l’ulteriore diffondersi dei contagi dovuto a scarsa attenzione al rispetto delle misure di prevenzione e a scarsi controlli in materia di anti-assembramento e del green pass”.

Per questo, l’opposizione si interpella al sindaco per sapere:

1) qual ‘è, allo stato, la situazione reale di positività al Covid-19 nel Comune di Piano di Sorrento e specificamente nelle scuole;

2) se e quali provvedimenti si intendono adottare per potenziare il Centro Vaccinale ubicato presso Villa Fondi al fine di consentire le somministrazioni delle terze dosi;

3) quali iniziative si intendono intraprendere per sensibilizzare quelle fasce di cittadini non ancora immunizzati e che rappresentano una categoria a rischio per se stessi oltre che per tutti gli altri cittadini, anche vaccinati;

4) se e nel caso come vengono effettuate da parte della Polizia Municipale verifiche presso gli esercenti di pubblici esercizi in merito al rispetto della normativa di cui al green-pass tenendo presente che tale strumento sarà ulteriormente potenziato a scopo precauzionale stante l’impennata di contagi che purtroppo si registrano nel Paese.

Qui l’allegato.