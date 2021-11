Paura a Sant’Agnello: incidente nei pressi della Chiesa. Paura questa sera di venerdì 12 novembre 2021 a Sant’Agnello, in Penisola Sorrentina. Un motorino ed un’automobile, infatti, sono rimasti coinvolti in un incidente sul Corso Italia, nei pressi della Chiesa, all’incrocio con via Crawford.

Fortunatamente, le persone interessate ne sono uscite illese: soltanto tanta paura per loro.