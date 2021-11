Pastore tedesco legato in autostrada a Napoli, salvato dalla polizia

Era legato sull’autostrada, destinato a morte sicura. Nel primo pomeriggio di oggi un cane pastore tedesco è stato salvato dal personale della Polizia Stradale della Sottosezione di Napoli Nord. Il cane era legato al guard rail della corsia d’emergenza al km 745 nord dell’autostrada A/1. Impaurito e denutrito, rischiava di essere investito dalle auto in corsa oltre a creare anche notevole pericolo per la circolazione stradale. Il Pastore Tedesco di grossa taglia è stato notato durante lo svolgimento del regolare servizio d’istituto dagli operatori della Polizia Stradale i quali immediatamente riuscivano ad avvicinarlo ed a metterlo in salvo. Lo stesso non dotato del microchip, veniva portato presso gli uffici della Sottosezione dove, dopo essere stato rifocillato con acqua e cibo veniva affidato all’associazione per la tutela degli animali per le successive cure.