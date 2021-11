Parrocchia di Sant’Agnello. Tombolata comunitaria di beneficenza

Super tombolata comunitaria ,organizzata dalla comunità parrocchiale di Sant’Agnello,il 28 novembre alle 19.30, presso il centro Don Onorio Rocca ai Sette Dolori.

Ancora un’occasione per trascorrere una serata in allegria, il Natale si avvicina e per tutti la tombola è occasione per stare nella grande comunità-famiglia e per ritrovarsi per un momento di gioia per aiutare una parte di essa. Tanti ricchi premi e buon cibo.