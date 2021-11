Pareggio bugiardo per il San Vito Positano

Termina a reti inviolate la decima giornata di campionato per il San Vito Positano che stamane, al Campo Sportivo Paolo Borsellino, ha affrontato il Cercola. Partita entusiasmante contro un avversario attrezzato e messo bene in campo, ma il San Vito meritava di più perché, come al solito, ha avuto tante occasioni, purtroppo sprecate. Un pareggio che va bene per quanto concerne la classifica, ma bugiardo per la superiorità dei costieri. Ora, dopo la giornata di riposo, la squadra di mister Gargiulo sarà di nuovo in campo martedì per preparare il prossimo derby con il Massa Lubrense.