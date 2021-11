Palma Campania, la solidarietà diventa concreta: si alzano i veli sulla 1° edizione del “Mercatino di Beneficenza” dell’Associazione Culturale Naturae.

Rimandato di una settimana a causa delle avverse condizioni meteo, si accendono, finalmente, i riflettori sulla prima edizione del “MERCATINO DI BENEFICENZA” che l’Associazione Culturale Naturae ha progettato e realizzato per festeggiare il IV anniversario della sua nascita.

Giovedì 4, Venerdì 5 e Sabato 6 novembre, in via San Felice ex Campo dei Pretini, dalle 8.00 alle 18.00 a Palma Campania, si alzano i veli sul “Mercatino di Beneficenza”: tre giorni da vivere e gustare intensamente, un rendez –vous con la solidarietà promosso dall’ Associazione Culturale Naturae che si pregia del supporto dell’Amministrazione Comunale di Palma Campania e la preziosa partecipazione delle Associazioni del territorio palmese.

Una originale e variegata full immersion nel mondo delle tradizioni locali con i suoi tipici prodotti gastronomici e dell’artigianato, ma anche percorsi dedicati alla lettura con libri per tutti i gusti, e l’allestimento di appositi spazi per l’oggettistica di ogni genere.

Luci, colori, sapori e suoni: senza dubbio un’atmosfera magica, tre intensi giorni dove l’originalità del Mercatino Naturae si fonde perfettamente con le vetuste tracce di una interessante MOSTRA DELLA CIVILTA’ CONTADINA che prende corpo nell’Orto Sociale e svela i suoi incantevoli e antichi ricordi: attrezzi utilizzati per il lavoro dei campi, sorprendente testimonianza di vita rurale, ma anche capi di abbigliamento tipici della nostra tradizione.

“Nei giorni del Mercatino di beneficenza – afferma Rosa Ferrante, presidente dell’Associazione palmese – saranno allestiti, all’esterno e all’interno dell’Orto Sociale, dei banchetti con prodotti tipici del nostro territorio, manufatti artigianali, vintage, oggetti moderni e ci sarà l’esposizione di un piccolo Museo Contadino, nel quale sarà possibile ammirare una raccolta di attrezzi contadini, per far conoscere, soprattutto ai più giovani, le nostre radici, la nostra storia rurale. All’iniziativa del Mercatino Naturae parteciperanno alcune associazioni e aziende del nostro territorio.

Un ringraziamento – conclude – va sicuramente al sindaco Nello Donnarumma, che appoggia le iniziative della nostra Associazione e ci permette di realizzare l’evento con i servizi necessari: gazebo, tavoli, transennamenti”.

Una tre giorni, dunque, all’insegna dell’arte, della cultura, delle antiche tradizioni contadine, per sperimentare insieme una piacevole passeggiata tra i sapori dell’autunno, nel centro storico di Palma Campania, alla del “bello” e del buon gusto…..