Ospedale in crisi a Cava de’ Tirreni: in trecento hanno manifestato nel corteo in piazza

Sono ormai lontani i tempi dei grandi striscioni trascinati da cortei talmente folti da bloccare il traffico veicolare in strada, creare disagi e dissenso condiviso su tutto il territorio. La manifestazione di ieri mattina a Palazzo di Città per sollecitare interventi volti a garantire la valorizzazione e il futuro del presidio ospedaliero ‘Santa Maria Incoronata dell’Olmo’ non ha avuto il successo sperato, o quantomeno l’affluenza è stata ben al di sotto delle previsioni.

Complici sicuramente il senso di disillusione e sfiducia, ieri mattina in piazza Eugenio Abbro erano a malapena trecento i manifestanti a fronte di una petizione che, sulla carta, ha raccolto ad oggi più di 20 mila adesioni. Eppure non hanno fatto mancare il loro sostegno e la loro presenza quei manifestanti della prima ora che erano scesi in piazza già sei anni fa, quando la direzione dell’azienda ospedaliera “San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona” aveva deciso a sorpresa di sospendere le attività delle unità operative di Ostetricia e Ginecologia.

Gli infermieri, le ex operatrici di quel reparto, i rappresentanti delle sigle sindacali – ma anche esponenti dei gruppi storico- folkloristici, della Cavese e di Legambiente Cava – erano in piazza a manifestare per una situazione che da allora non è cambiata. Ma a far sentire la mancanza sono stati, invece, proprio i cittadini. Non è un caso, dunque, che dai gradoni di piazza Eugenio Abbro siano stati i membri dei Comitati Uniti a tutela dell’ospedale (che riuniscono sodalizi cittadini non solo cavesi, ma anche di Vietri sul Mare e degli altri paesi della Costiera Amalfitana), guidati dall’avvocato Paolo Civetta e dal segretario Alfredo Senatore , a sottolineare il rammarico non solo per la situazione e le sorti del presidio ospedaliero ma anche per una partecipazione troppo circoscritta e risicata della manifestazione.