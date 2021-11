Ospedale di Sorrento, inaugurato il nuovo reparto di Oncologia

Inaugurato presso l’ ospedale Santa Maria della Misericordia di Sorrento il nuovo e modernissimo reparto di oncologia. ” Un sogno perseguito dal primo momento della mia venuta a Sorrento – ha dichiarato il direttore sanitario Giuseppe Lombardi – ed oggi realizzato grazie anche alla collaborazione dei vertici dell’Asl Na 3 Sud. Ambienti completamente nuovi, confortevoli, a misura d’ uomo in grado di dare sentire l’ ammalato a casa propria.

” La scelta dei colori – verde speranza – sala da ‘attesa- giallo energia solare day hospital, – ha spiegato la dirigente Roberta D ‘ Antonio rendono il reparto, per trattamenti oncologici attivi e terapie endovascolari, dotato di attrezzature all’ avanguardia, quattro posti letto e nuovissimi schermi televisivi, accogliente e ” familiare”.

La nostra missione, il nostro obiettivo _ ha aggiunto la dirigente che ha anche ricordato con affetto lo scomparso primario Carmine Pizza- è quello di evitare ai pazienti oncologici le lunghe e dolorose processioni negli ospedali sorrentini offrendo in penisola gli stessi servizi sanitari considerato che viene praticato lo stesso protocollo”. “Plaudiamo all’ ottimo lavoro svolto dalla dirigenza ospedaliera per rendere operativo un reparto all’ avanguardia e necessario per le terapie oncologiche dei nostri concittadini – ha dichiarato il sindaco di Sorrento – Massimo Coppola – intervenuto con i consiglieri comunali, Gianluigi De Martino e Paolo Pane, riservando attenzioni particolari alla sanità della penisola”. “Benedire, cioè dire bene di chi ha dato forza, passione, impegno per la realizzazione di questo luogo per la cura e le terapie oncologiche, dire bene per l’azione sanitaria ed umana per la cura delle persone” così il cappellano ospedaliero don Carmine De Angelis, durante la breve omelia alla benedizione del reparto.