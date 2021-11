Orsato a Napoli: designazione chirurgica

Non illudiamoci perché l’azzurro non piace al sistema. Breve editoriale

Con i se e i ma non si vince nulla… Di se ne abbiamo collezionati parecchi anche con i se di Gattuso. Se fosse stato un allenatore…Se il “veleno” fosse stato una terza dose dolce con il sapore di vittoria allora potremmo sognare con tanta fantasia di essere fuori dal tempo Covid e di stare nel paradiso del calcio. Ci sono troppi se del var e dell’arbitro di turno sempre attento ai millimetri e a fischiare falli ogni volta da chiamare contro. Ci vuole rigore …due forse è meglio ma non siamo la “signora Bonucci”. Stamattina faccio il poeta non del goal che non arriva per troppe secce azzurre…ma amo il calcio Napoli da sempre soprattutto quando perde. Cosa provano questi napoletani? Chi è fuori dalla lotta …lo mandiamo all’inferno del Vesuvio…!!!