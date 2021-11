A 20 anni dalla scomparsa ,un convegno per ricordare la figura e l’estro, il personaggio e il professore Ezio de Felice. In penisola sorrentina sono ancora vivi i ricordi di quando ha lavorato , non senza contrarietà, nella cattedrale di Vico Equense e nella Chiesa dell’Annunziata di Sant’Agnello.

Mercoledì 24 novembre – ore 17.30 Fondazione Culturale Ezio De Felice Teatro di Palazzo Donn’Anna

Il ricordo di un maestro a vent’anni dalla scomparsa attraverso le voci e i racconti di Lucia Arbace, Gioconda Cafiero, Marina Colonna, Bruno Discepolo, Mimmo Iodice, Roberto Fedele, Silvio Perrella, Massimo Pica Ciamarra, Angela Tecce

In occasione della ricorrenza un’opera di Ezio De Felice entrerà a far parte della Collezione permanente del Museo del Novecento di Napoli in Castel Sant’Elmo.

Si chiama Oltre l’architetto. I tanti volti di Ezio De Felice l’evento che la Fondazione De Felice dedica al ricordo del maestro napoletano per offrire una prospettiva a 360 gradi di un uomo che è stato uno dei protagonisti della scena internazionale del restauro e della museografia, dell’architettura e dell’arte.

L’appuntamento è mercoledì 24 novembre alle ore 17.30 nel Teatro di Palazzo Donn’Anna, lo stesso luogo, oggi sede della Fondazione, che fuè stato per quaranta anni studio di architettura, laboratorio, wunderkammer, spazio generativo di incontri e luogo di scambi culturali.

L’evento, che si sarebbe dovuto tenere lo scorso anno ma rinviato per l’emergenza sanitaria, celebra il maestro napoletano a 20 anni dalla morte (2000-2020). Un anniversario culturale attraverso le voci di chi ha conosciuto i suoi molteplici interessi, la sua vita di architetto e docente ma anche le sue passioni, il suo amore per l’arte, il collezionismo, la pittura, la scultura e la poesia e il suo infaticabile desiderio di sperimentare.

Dopo i saluti di Marina Colonna, Presidente della Fondazione Ezio De Felice verrà proiettato Oltre l’architetto, realizzato da NFI – Napoli Film Industry, un cortometraggio che racconta la vita del Maestro attraverso immagini e documenti inediti dell’Archivio De Felice e le testimonianze di Marina Colonna, Mimmo Iodice, Roberto Fedele, Silvio Perrella, Massimo Pica Ciamarra.

A seguire la conversazione su I tanti volti di Ezio De Felice.

Lucia Arbace storico dell’arte già dirigente MIBACT, Gioconda Cafiero DIARC Università degli Studi di Napoli Federico II, Bruno Discepolo architetto, urbanista, Assessore Regione Campania, Angela Tecce, storico dell’arte già dirigente MIBACT Presidente Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee proporranno al pubblico il loro personale sguardo sui diversi interessi, saperi e passioni del maestro napoletano da loro per anni conosciuto e frequentato.

Per ricordare l’interesse di De Felice per la musica nelle sue più svariate declinazioni, classica, moderna, contemporanea, il pomeriggio di celebrazioni si chiuderà con il Concerto per un Maestro, con gli artisti Manuela Albano al violoncello e Luca Iovine al clarinetto. Il programma del concerto prevede l’esecuzione delle musiche di Jean-Philippe Rameau Nouvelles Suites de Pièces de Clavecin (v. 1728), Cinquème Suite L’Enharmonique, di Ludwig van Beethoven Duo WoO 27 n.3 e di Svante Henryson Off Pist.

L’evento sarà anche occasione per rendere omaggio all’arte di Ezio De Felice con la presentazione di un’opera del maestro che entrerà a far parte della collezione del Museo del Novecento di Napoli in Castel Sant’Elmo.

“Le sue lezioni all’università, sulla storia dell’architettura, il restauro dei monumenti, l’allestimento e la museografia hanno segnato più generazioni di studenti. (…) In tutto, nel lavoro come all’università, in genere nella vita, Ezio è stato un innovatore, un uomo proteso verso il nuovo, il cambiamento, la sperimentazione. (…) Nel suo straordinario rifugio, quel teatrino di Palazzo Donn’Anna, ricco già di per sé di storia e leggende, (…) Ezio ha per una vita accumulato ricordi, oggetti, progetti, sogni” – Bruno Discepolo – Mezzogiorno Europa, 2000.

Uomo eclettico, dall’acuto ingegno, dotato di grandi doti di umanità e generosità, Ezio Bruno De Felice è stato anche scrittore, disegnatore, pittore, scultore, collezionista ed ha accumulato per tutta la vita ricordi, oggetti, progetti, sogni nel suo straordinario rifugio a Palazzo Donn’Anna. Qui De Felice raccolse utensili, compassi, arte, oggetti della cultura materiale e tangibili testimonianze del lavoro dell’uomo, e trovò spazio per progettare e creare. Era affascinato dall’ingegno dell’uomo, capace di creare e costruire, e ne preservò i frutti per le generazioni successive.

Architetto e docente universitario, esperto in restauro e museografia, uomo eclettico, dai molteplici interessi e dotato di grandi doti di umanità e generosità, Ezio De Felice è considerato uno dei caposcuola dell’esperienza museografica italiana. A partire dal dopoguerra, insieme a prestigiosi esponenti del mondo dell’architettura italiana, Carlo Scarpa, Franco Albini, Ignazio Gardella, Franco Minissi, BBPR, codificò i principi della moderna tendenza culturale del “fare museo” in cui restauro architettonico ed allestimento museale sono parte di un unico tema progettuale.

Outsider del mondo accademico, è stato innovatore e uomo proteso verso il nuovo e la sperimentazione. Con le sue straordinarie doti di didattica e di comunicazione ha formato centinaia di studenti. Le sue lezioni all’università sulla storia dell’architettura, il restauro dei monumenti, l’allestimento, la museografia hanno lasciato una traccia importante nei giovani architetti.

La Fondazione Culturale Ezio De Felice

La Fondazione De Felice nasce in esecuzione della volontà di Ezio De Felice di fare del Teatro di Palazzo Donn’Anna a Posillipo, già sede del suo studio professionale e da lui restaurato, un luogo aperto alla città e al mondo del sapere, dedicato ad attività scientifiche, culturali e sociali. Oggi la Fondazione è centro di ricerca scientifica e sperimentale nel campo delle discipline del Restauro, della Conservazione e della Museografia. Tra le tante attività la Fondazione ha istituito il Premio Nazionale Ezio De Felice per gli Studi di museologia e museografia, dedicato ai giovani neolaureati, e organizza incontri e conferenze internazionali, tra cui I Musei della Memoria, architetture che raccontano. Da sempre obiettivo della Fondazione è restituire alla città di Napoli uno spazio generativo di incontri, idee, studi e impegno culturale.

IL PROGRAMMA OLTRE L’ARCHITETTO I TANTI VOLTI DI EZIO DE FELICE

Saluti

Marina Colonna, Presidente Fondazione Ezio De Felice

Oltre l’architetto

Proiezione del cortometraggio a cura di NFI – Napoli Film Industry

testimonianze di Marina Colonna, Massimo Pica Ciamarra, Mimmo Iodice, Roberto Fedele e Silvio Perrella.

I tanti volti di Ezio De Felice

Conversazione con

Lucia Arbace storico dell’arte, già Dirigente Mibact, Gioconda Cafiero DIARC Università degli Studi di Napoli Federico II, Bruno Discepolo architetto, urbanista, Assessore Regione Campania, Angela Tecce storico dell’arte, già Dirigente Mibact, Presidente Fondazione Donnaregina per le Arti Contemporanee

Concerto per un Maestro

con Manuela Albano violoncello, Luca Iovine clarinetto

L’accesso sarà consentito ai possessori del green pass e durante l’evento è obbligatorio l’uso della mascherina.