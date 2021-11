Oggi su Positanonews la Costiera Amalfitana si incontra sulla transizione ecologica . Diretta streaming su Positanonews . Oggi, domenica 28 novembre 2021, a partire dalle ore 18.30, su Positanonews sarà possibile seguire l’incontro “La Costiera della Transizione ecologica” , inserito nella Settimana per l’Educazione alla Sostenibilità che promuove ogni anno l’Unesco.

In Costiera Amalfitana, in occasione della Settimana per l’educazione alla Sostenibilità promossa dall’Unesco, cinque associazioni organizzano un incontro-anteprima sul tema della “Transizione ecologica”.

Questi gli interventi:

Secondo Squizzato, direttivo Club per l’Unesco di Amalfi: “PNRR le risorse della svolta e il rischio sperpero”

Gioacchino Di Martino, Comitato Tuteliamo la Costiera amalfitana: “Costiera amalfitana ipotesi di futuro”

Raffaella Di Leo, presidente Italia Nostra Salerno:“Le azioni per la riconversione…”

Michele Cinque, portavoce Posidonia: “Transizione ecologica e nuovo modello di vita e turismo”

Maria Rosaria Sannino, presidente Club per l’Unesco di Amalfi: “ Transizione energetica e fonti rinnovabili: altra occasione persa per Costiera?”

Sui nostri social, You tube, pagina facebook e Twitch, sarà possibile anche intervenire con dei commenti. Chi vuole partecipare mandi una mail a direttore@positanonews.it

Settimana Unesco: la Costiera amalfitana della Transizione Ecologica il dibattito domenica su Positanonews In Costiera amalfitana, in occasione della Settimana per l’Educazione alla Sostenibilità promossa dall’Unesco, cinque associazioni organizzano un incontro-anteprima sul tema della “Transizione ecologica”. La domanda che si porrà è: a che punto è questo Patrimonio Unesco?