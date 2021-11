Oggi, sabato 13 novembre 2021, è la Giornata Mondiale della Gentilezza. La giornata mondiale della gentilezza è stata introdotta nel 1998 dal World Kindness Movement, una coalizione di ONG di gentilezza delle nazioni. Nata in Giappone, è osservata in molti paesi, tra cui Italia, India, Canada, Australia, Nigeria ed Emirati Arabi Uniti. Singapore ha osservato la giornata per la prima volta nel 2009. Nel Regno Unito, è guidato da David Jamilly, che ha co-fondato Kindness Day UK con Louise Burfitt-Dons.

La Giornata mondiale della gentilezza vuole evidenziare le buone azioni che si compiono in una comunità concentrandosi sul potere positivo e il filo conduttore della gentilezza. La gentilezza è una parte fondamentale della condizione umana che colma le divisioni di razza, religione, politica, genere e luogo. Secondo Gulf News, “è un giorno che incoraggia gli individui a trascurare i confini, la razza e la religione”.

In questo giorno bisogna promuovere l’attenzione e il rispetto verso il prossimo, la cortesia dei piccoli gesti, la pazienza, la cura, l’ascolto dei bisogni degli altri senza dimenticare i propri. La gentilezza è cortesia, buona educazione, dire parole come grazie, per favore, prego e scusa. Ma la gentilezza è anche essere altruista, generoso e disponibile con gli altri. La gentilezza è una pratica di attenzione e buone maniere che rende migliori noi e gli altri per questo dovrebbe essere festeggiata ogni giorno.

Nel 2010, su richiesta di Michael Lloyd-White, la NSW Federation Parents and Citizens Association ha scritto al Ministro del Dipartimento dell’Istruzione del NSW per inserire la Giornata mondiale della gentilezza nel calendario scolastico del NSW. Nel 2012, su richiesta del presidente di World Kindness Australia, la Giornata mondiale della gentilezza è stata inserita nel calendario scolastico federale e l’allora ministro dell’istruzione scolastica, della prima infanzia e della gioventù. L’on. Peter Garrett ha fornito una Dichiarazione di sostegno a World Kindness Australia e ha inserito la Giornata mondiale della gentilezza nel calendario scolastico nazionale per oltre 9000 scuole. Le scuole di tutto il mondo stanno ora celebrando la Giornata mondiale della gentilezza e collaborano con le ONG locali come il progetto Be Kind People e Life Vest Inside negli Stati Uniti. Nel 2012 in Australia, Marie Bashir, governatrice del New South Wales, ha ospitato per la prima volta un evento presso la Government House per celebrare la Giornata mondiale della gentilezza e ha accettato un premio Cool To Be Kind dagli studenti di 3 e 4 anni. I consigli australiani che rappresentano oltre 1,3 milioni di residenti hanno anche firmato dichiarazioni di sostegno a World Kindness Australia inserendo la Giornata mondiale della gentilezza nel calendario degli eventi del Consiglio. Gli eventi includono THE BIG HUG, distribuzione di Kindness Cards, Global Flashmob, che è stato coordinato da Orly Wahba dagli Stati Uniti e si è tenuto in 15 paesi e 33 città con le sue immagini dell’evento sui grandi schermi di New York City. Il Canada festeggia con The Kindness Concert ea Singapore nel 2009 sono stati regalati 45.000 fiori gialli. Nel 2017 è stata celebrata anche in Slovenia la Giornata mondiale della gentilezza, organizzata dall’organizzazione di volontariato Humanitarček nell’ambito del progetto Randomized Kindness.