Oggi la Chiesa festeggia i Santi Andrea Dung Lac e 116 compagni

La storia di questi martiri iniziò nel 1615, quando due gesuiti sbarcarono nel porto di Tourane (oggi Da Nang) e furono poi raggiunti nel 1624 da Alexander Rhodes, considerato il vero fondatore della Chiesa. in quel paese.

Inizialmente i cristiani avevano simpatia per le autorità e vivevano in pace, poi quando una siccità devastò il Paese nacque l’ira della popolazione che incolpò i missionari per la loro predicazione, sembrava che i cristiani non ne avessero rispetto per i morti.

Nel 1627, dalla Conchinchina (la parte meridionale del paese) i missionari si diressero a nord, nella regione chiamata Tonchino. Il successo fu grande, ma presto sono sorte difficoltà: i missionari furono accusati di minare le fondamenta dello Stato chiedendo ai cristiani di avere una sola moglie. A questo si aggiunse la distruzione delle immagini sacre, simbolo del culto nazionale.

Nel 1644, con l’aumentare delle ostilità, i gesuiti lasciarono il paese. Un anno dopo, già alcuni cristiani vietnamiti furono assassinati per non aver obbedito alle leggi che proibivano loro di essere cristiani. La difficoltà creata costrinse i missionari a creare un clero locale e formare due vicariati apostolici, quelli del Nord e del Sud, con sedi rispettivamente a Dang-Ngoai e Dang-Trong, e diede risultati ammirevoli nei secoli successivi, fino alla costituzione del Gerarchia vietnamita nel 1960 da Giovanni XXIII.

Il XVIII secolo fu segnato da una forte espansione cristiana, soprattutto al nord, e da un notevole aumento del clero indigeno. Ma anche numerose manifestazioni di intolleranza. Il frutto abbondante fu soprattutto il risultato dell’effusione del sangue dei martiri: missionari e clero locale nonché intrepidi laici annaffiarono con il loro sangue la terra vietnamita, sopportando insieme la furia della persecuzione ma restando saldi nella fede. Tanto era la loro fede che anche la Vergine apparve ad alcuni cristiani perseguitati apparendo sulle montagne di La-Vang, nel 1798 dove erano nascosti. Dette grande incoraggiamento a quella comunità travagliata.

Fino a 53 editti di persecuzione furono decretati dai vari signori e re in un totale di 261 anni (1625-1886), calcolando circa 130.000 vittime durante questo periodo. La stragrande maggioranza di questi confessori di fede sono stati sepolti in modo anonimo, ma la loro memoria globale rimane viva nella comunità cristiana. La Santa Sede innalzò agli altari 117 di loro: 64 da Leone XIII nel 1900, 8 nel 1906 da San Pio X, 20 nel 1909 dallo stesso papa e 25 da Pio XII nel 1951. Giovanni Paolo II li canonizzò tutti in 1988. La canonizzazione incluse anche i martiri giustiziati in Indocina, la maggioranza, tra il 1833-1840 e tra il 1859 e il 1861.

I loro nomi erano:

1 Andrea DUNG-LAC, Sacerdote 21-12-1839

2 Domenico HENARES, Vescovo O.P. 25-06-1838

3 Clemente Ignazio DELGADO CEBRIAN, Vescovo O.P. 12-07-1838

4 Pietro Rosa Ursula BORIE, Vescovo M.E.P. 24-11-1838

5 Giuseppe Maria DIAZ SANJURJO, Vescovo O.P. 20-07-1857

6 Melchior GARCIA SAMPEDRO SUAREZ, Vescovo O.P. 28-07-1858

7 Girolamo HERMOSILLA, Vescovo O.P. O1-11-1861

8 Valentino BERRIO OCHOA, Vescovo O.P. 01-11-1861

9 Stefano Teodoro CUENOT, Vescovo M.E.P. 14-11-1861

10 Francesco GIL DE FEDERICH, Sacerdote O.P. 22-O1-1745

11 Matteo ALONso LECINIANA, Sacerdote O.P. 22-O1-1745

12 Giacinto CASTANEDA, Sacerdote O.P. 07-11-1773

13 Vincenzo LE OUANG LIEM, Sacerdote O.P. 07-11-1773

14 Emanuele NGUYEN VAN TRIEU, Sacerdote 17-09-1798

15 Giovanni DAT, Sacerdote 28-10-1798

16 Pietro LE TuY, Sacerdote 11-10-1833

17 Francesco Isidoro GAGELIN, Sacerdote M.E.P. 17-10-1833

18 Giuseppe MARCHAND, Sacerdote M.E.P. 30-11-1835

19 Giovanni Carlo CORNAY, Sacerdote M.E.P. 20-09-1837

20 Vincenzo Do YEN, Sacerdote O.P. 30-06-1838

21 Pietro NGUYEN BA TUAN, Sacerdote 15-07-1838

22 Giuseppe FERNANDEZ, Sacerdote O.P. 24-07-1838

23 Bernardo VU VAN DUE, Sacerdote 01-08-1838

24 Domenico NGUYEN VAN HANH (DIEU), Sacerdote O.P. 01-08-1838

25 Giacomo Do MAI NAM, Sacerdote 12-08-1838

26 Giuseppe DANG DINH (NIEN) VIEN, Sacerdote 21-08-1838

27 Pietro NGUYEN VAN Tu, Sacerdote O.P. 05-09-1838

28 Francesco JACCARD, Sacerdote M.E.P. 21-09-1838

29 Vincenzo NGUYEN THE DIEM, Sacerdote 24-11-1838

30 Pietro Vo BANG KHOA, Sacerdote 24-11-1838

31 Domenico Tuoc, Sacerdote O.P. 02-04-1839

32 Tommaso DINH VIET Du, Sacerdote O.P. 26-11-1839

33 Domenico NGUYEN VAN (DOAN) XUYEN, Sacerdote O.P. 26-11-1839

34 Pietro PHAM VAN TIZI, Sacerdote 21-12-1839

35 Paolo PHAN KHAc KHOAN, Sacerdote 28-04-1840

36 Giuseppe Do QUANG HIEN, Sacerdote O.P. 09-05-1840

37 Luca Vu BA LOAN, Sacerdote 05-06-1840

38 Domenico TRACH (DOAI), Sacerdote O.P. 18-09-1840

39 Paolo NGUYEN NGAN, Sacerdote 08-11-1840

40 Giuseppe NGUYEN DINH NGHI, Sacerdote 08-11-1840

41 Martino TA Duc THINH, Sacerdote 08-11-1840

42 Pietro KHANH, Sacerdote 12-07-1842

43 Agostino SCHOEFFLER, Sacerdote M.E.P. 01-05-1851

44 Giovanni Luigi BONNARD, Sacerdote M.E.P. 01-05-1852

45 Filippo PHAN VAN MINH, Sacerdote 03-07-1853

46 Lorenzo NGUYEN VAN HUONG, Sacerdote 27-04-1856

47 Paolo LE BAo TINH, Sacerdote 06-04-1857

48 Domenico MAU, Sacerdote O.P. 05-11-1858

49 Paolo LE VAN Loc, Sacerdote 13-02-1859

50 Domenico CAM, Sacerdote T.O.P. 11-03-1859

51 Pietro DOAN LONG QUY, Sacerdote 31-07-1859

52 Pietro Francesco NERON, Sacerdote M.E.P. 03-11-1860

53 Tommaso KHUONG, Sacerdote T.O.P. 30-01-1861

54 Giovanni Teofano VENARD, Sacerdote M.E.P. 02-02-1861

55 Pietro NGUYEN VAN Luu, Sacerdote 07-04-1861

56 Giuseppe TUAN, Sacerdote O.P. 30-04-1861

57 Giovanni DOAN TRINH HOAN, Sacerdote 26-05-1861

58 Pietro ALMATO RIBERA, Sacerdote O.P. 01-11-1861

59 Paolo TONG VIET BUONG, Laico 23-10-1833

60 Andrea TRAN VAN THONG, Laico 28-11-1835

61 Francesco Saverio CAN, Catechista 20-11-1837

62 Francesco Do VAN (HIEN) CHIEU, Catechista 25-06-1838

63 Giuseppe NGUYEN DINH UPEN, Catechista T.O.P. 03-07-1838

64 Pietro NGUYEN DicH, Laico 12-08-1838

65 Michele NGUYEN HUY MY, Laico 12-08-1838

66 Giuseppe HOANG LUONG CANH, Laico T.O.P. 05-09-1838

67 Tommaso TRAN VAN THIEN, Seminarista 21-09-1838

68 Pietro TRUONG VAN DUONG, Catechista 18-12-1838

69 Paolo NGUYEN VAN MY, Catechista 18-12-1838

70 Pietro VU VAN TRUAT, Catechista 18-12-1838

71 Agostino PHAN VIET Huy, Laico 13-06-1839

72 Nicola Bui Duc THE, Laico 13-06-1839

73 Domenico (Nicola) DINH DAT, Laico 18-07-1839

74 Tommaso NGUYEN VAN DE, Laico T.O.P. 19-12-1839

75 Francesco Saverio HA THONG MAU, Catechista T.O.P. 19-12-1839

76 Agostino NGUYEN VAN MOI, Laico T.O.P. 19-12-1839

77 Domenico Bui VAN UY, Catechista T.O.P. 19-12-1839

78 Stefano NGUYEN VAN VINTI, Laico T.O.P. 19-12-1839

79 Pietro NGUYEN VAN HIEU, Catechista 28-04-1840

80 Giovanni Battista DINH VAN THANH, Catechista 28-04-1840

81 Antonio NGUYEN HUU (NAM) QUYNH, Laico 10-07-1840

82 Pietro NGUYEN KHAC Tu, Catechista 10-07-1840

83 Tommaso TOAN, Catechista T.O.P. 21-07-1840

84 Giovanni Battista CON, Laico 08-11-1840

85 Martino THO, Laico 08-11-1840

86 Simone PHAN DAc HOA, Laico 12-12-1840

87 Agnese LE THi THANH (DE), Laica 12-07-1841

88 Matteo LE VAN GAM, Laico 11-05-1847

89 Giuseppe NGUYEN VAN Luu, Catechista 02-05-1854

90 Andrea NGUYEN Kim THONG (NAM THUONG), Catechista 15-07-1855

91 Michele Ho DINH HY, Laico 22-05-1857

92 Pietro DOAN VAN VAN, Catechista 25-05-1857

93 Francesco PHAN VAN TRUNG, Laico 06-10-1858

94 Domenico PHAM THONG (AN) KHAM, Laico T.O.P. 13-01-1859

95 Luca PHAM THONG (CAI) THIN, Laico 13-01-1859

96 Giuseppe PHAM THONG (CAI) TA, Laico 13-01-1859

97 Paolo HANH, Laico 28-05-1859

98 Emanuele LE VAN PHUNG, Laico 31-07-1859

99 Giuseppe LE DANG THI, Laico 24-10-1860

100 Matteo NGUYEN VAN (NGUYEN) PHUONG, Laico 26-05-1861

101 Giuseppe NGUYEN DUY KHANG, Catechista T.O.P. 06-11-1861

102 Giuseppe TUAN, Laico 07-01-1862

103 Giuseppe TUC, Laico 01-06-1862

104 Domenico NINH, Laico 02-06-1862

105 Domenico TORI, Laico 05-06-1862

106 Lorenzo NGON, Laico 22-05-1862

107 Paolo (DONG) DUONG, Laico 03-06-1862

108 Domenico HUYEN, Laico 05-06-1862

109 Pietro DUNG, Laico 06-06-1862

110 Vincenzo DUONG, Laico 06-06-1862

111 Pietro THUAN, Laico 06-06-1862

112 Domenico MAO, Laico 16-06-1862

113 Domenico NGUYEN, Laico 16-06-1862

114 Domenico NHI, Laico 16-06-1862

115 Andrea TUONG, Laico 16-06-1862

116 Vincenzo TUONG, Laico 16-06-1862

117 Pietro DA, Laico 17-06-1862

MARTIROLOGIO ROMANO. Memoria dei santi Andrea Dung L c, sacerdote, e compagni62, martiri. Con un’unica celebrazione si onorano centodiciassette martiri di varie regioni del Viet Nam, tra i quali otto vescovi, moltissimi sacerdoti e un gran numero di fedeli laici di entrambi i sessi e di ogni condizione ed età, che preferirono tutti patire l’esilio, il carcere, le torture e l’estremo supplizio piuttosto che recare oltraggio alla croce e rinnegare la fede cristiana.