Oggi è una bella giornata per la Costiera Amalfitana. Ad Amalfi l’annuncio per Sant’Andrea “Abbiamo la manna” «Il segno si è manifestato così – l’annuncio del parroco – Un cerchio di rugiada sul piatto più grande. Rugiada sparsa sugli altri piatti. Rugiada diffusi dentro e fuori l’ampolla. Con una grande goccia esterna e una interna». Sant’Andrea, con Santa Trofimena di Minori, è patrono della Costiera amalfitana oltre che della Capitale. Proprio con l’annuncio della manna le prime azioni sulla sicurezza della statale amalfitana 163, con la revoca dell’appalto dei lavori dove è morta Fernanda, e la speranza che l’ANAS preveda con i semafori anche le telecamere d’ora in poi, ma dovrebbero essere tutti gli enti dalla Regione Campania, alla provincia di Salerno e sopratutto tutti i comuni insieme a richiederlo con forza in tutti i lavori che insistono sulla S.S. 163 che registra sino a due morti all’anno, come è avvenuto questo 2021.

Oggi è una giornata di festa dunque, anche il sole bacia il Patrono dell’Antica Repubblica Marinara

Il prodigio di Sant’Andrea si è dunque ripetuto alla presenza dell’Arcivescovo di Amalfi – Cava de’ Tirreni Mons. Orazio Soricelli che ha estratto l’ampolla dal sepolcro di Sant’Andrea. Dopo l’annuncio di don Antonio Porpora la manna è stata poi distribuita ai presenti e sarà fatta recapitare agli ammalati.

La Manna, di buon auspicio per il popolo amalfitano, è un segno che i fedeli della Costiera Amalfitana attendevano con ansia.

La Manna di cui ci parlò minuziosamente nel suo libro il compianto don Andrea Colavolpe (Amalfi ed il suo Apostolo) è raccolta nelle principali ricorrenze liturgiche secondo il calendario della Chiesa amalfitana e cioè:

il 28 gennaio, quando si fa memoria del ritrovamento della Reliquia del Capo;

il 26 giugno, vigilia della celebrazione del Patrocinio;

il primo novembre, inizio del mese consacrato all’Apostolo;

il 21 novembre, inizio del Novenario;

il 29 novembre, vigilia della solennità annuale secondo il calendario della Chiesa universale; il 7 dicembre, inizio della pia pratica della Coronella.