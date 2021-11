Oggi è la Giornata delle Forze Armate: a Piano di Sorrento celebrazioni in Piazza Cota. È la prima volta di Cappiello

Oggi è il 4 novembre e ricorre una giornata importantissima per le forze armate. Quando il generale Armando Diaz rilasciava il bollettino di guerra contro l’esercito austro-ungarico, era proprio il 4 novembre 1918. Qualche anno dopo, quel giorno fu dichiarato festa nazionale e Giornata delle Forze Armate.

Foto e Video: Sara Ciocio e Lucio Esposito

Anche la penisola sorrentina e Piano di Sorrento celebra questa giornata memorabile per l’Esercito Italiano e le Forze dell’Ordine. Grazie al servizio di Sara Ciocio e Lucio Esposito, abbiamo potuto documentare la cerimonia svoltasi in Piazza Cota, con la presenza del neo sindaco Salvatore Cappiello e amministrazione, che commenta: Oggi 4 novembre, Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate, nel Centenario del Milite Ignoto, ricordiamo il sacrificio di quanti hanno dato la Vita per la Patria, ideale che oggi, in questo tempo che sta mettendo alla prova le nostre certezze, deve essere sempre più Valore Supremo a cui ancorarci.

Oggi alle celebrazioni non vedremo il Cav. Gennaro Mollica, ma egli sarà comunque con noi, ed è dalle sue parole che ci facciamo accompagnare in questa giornata in cui, sempre più, fare memoria è costruire il futuro: dobbiamo “avere coraggio e non farci prendere dal clima di incertezza del momento. Scacciate le paure che vi paralizzano, aprite le porte e volate via. Per favore, non avete paura dell’avvenire. Voi – e soltanto voi- siete il futuro della nostra Patria. Viva l’Italia…Viva le Forze Armate!”

Alla cerimonia, oltre al sindaco, erano presenti Giovanni Iaccarino, Antonella Arnese, Annalisa Pasquariello, Anna Iaccarino, Marco D’Esposito e Giovanni Ruggiero.