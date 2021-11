ODISSEA VESUVIANA POMERIGGIO DI PAURA CON DISAGI E SPAVENTO Penisola Sorrentina caos trasporti su ferro

“Circumvesuviana.”Non auguro a nessuno di rimanere nel treno fermo in galleria stressato dal viaggio, senza informazioni con lo spavento che tutto può accadere e crollare. Altissima la tensione che sale tra i viaggiatori. Un pomeriggio da dimenticare sulla tratta stabiese -sorrentina. Un treno fermo come altre giornate, piene di forte incertezza e con situazioni drammatiche ed incresciose. Viaggiatori e pendolari prigionieri di continui disservizi e prigionieri del proprio destino. Un servizio che non funzione per mancanza di manutenzione e scarsità di materiali d’uso, carrozze vecchie e troppo affollate, incompetenza e gestione fallimentare di una ditta che da anni perde i pezzi e appeal per un servizio di trasporto moderno. In questo territorio la vesuviana se fosse bene organizzata con corse adeguate, servizi ed orari ben gesiti sarebbe il riferiento di fondamentale importanza per i trasporti di pendolari e tanti studenti per un serizio utile al mondo del lavoro e della scuola.