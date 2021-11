Roma – Nell’ambito del Festival delle Scienze di Roma il 27 novembre, dalle ore 12:30 alle ore 13:30, si terrà il webinar gratuito “Ocean Decade. Un decennio per salvare il mare“. Il decennio dedicato alle scienze marine, alla protezione degli oceani e allo sviluppo socio-economico in armonia con gli equilibri ambientali voluti dall’ONU sarà l’argomento affrontato da Donatella de Pascale, ricercatrice degli ambienti estremi marini, Alessandro Amato, autore di “From seismic monitoring to tsunami warning in the Mediterranean Sea”, Erika Magaletti dell’ISPRA, coordinatore delle attività tecnico-scientifiche per l’implementazione della Direttiva Quadro Europea sulla Strategia Marina, e Giovanni Coppini, membro del programma internazionale che mira a ridefinire soluzioni per l’oceano globale costiero, l’evento sarà moderato da Giovanni Spataro Giornalista scientifico, “Le Scienze”. Il Festival conferma il suo approccio innovativo e attento alle nuove tendenze nel campo della ricerca e della formazione, arricchendosi quest’anno di una serie di incontri di formazione dedicati proprio agli insegnanti. L’attività che il Festival, insieme ai suoi partner, ha pensato per le scuole sarà quest’anno interamente online, proprio per rispettare l’enorme sforzo che la scienza sta compiendo in questo momento, e noi con lei. Incontri, webinar e laboratori pensati per diverse fasce di età accompagneranno i bambini e i ragazzi alla scoperta delle meraviglie di un Pianeta che possiamo e dobbiamo salvare; gli faranno progettare la città del futuro in cui gli elementi chiave sono clima, energia ed acqua e li condurranno a rompere la materia alla ricerca dell’infinitamente piccolo, per non smettere mai di essere curiosi e di cercare.

A cura di Luigi De Rosa

Link ufficiale Festival delle Scienze :http://www.auditorium.com/festivaldellescienze/

Link ufficiale ISPRA :http://www.isprambiente.gov.it