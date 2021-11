Obbligo di bigliettaio a bordo, cosa farà la SITA da Amalfi a Sorrento? Corace “Bisogna capire chi caccia i soldi” La nuova ordinanza del Governo in materia di emergenza covid contiene interventi su un ambiente potenzialmente favorevole alla diffusione del Covid, il trasporto pubblico, dove non sempre le prescrizioni su mascherine, distanze e divieto di assembramenti sono rispettate.

Intanto si stabilisce che nelle grandi stazioni ferroviarie il controllo dei pass sia svolto a terra, prima della salita sul mezzo; nelle aree di attesa comuni dovranno esserci restrizioni al numero massimo dei passeggeri ammessi; sui treni possibilità di fermare i convogli in caso di passeggeri con sintomi; sui bus si dovrà riavviare la vendita dei biglietti e le attività di controllo a bordo.

La circolare indica anche che “il controllo del rispetto delle norme di comportamento da parte dei passeggeri di regola non viene svolto dal personale aziendale”.

o in diretta oggi pomeriggio a Radio Alfa con Diego Corace, segretario provinciale della Fit-Cisl-Salerno è stato intervistato al proposito

“Fra il dire e il fare c’è di mezzo il mare, queste scelte poi vanno calate nelle realtà aziendali, chi paga il dipendente in più?”

Infatti la riflessione è legittima, come si vede una cosa sono i dispositivi del Governo Draga, che sembrano più che altro dei “Desiderata”, un’altra è la realizzazione di questi.

Per quanto riguarda il bigliettaio a bordo della SITA in Costiera amalfitana e Penisola Sorrentina sarebbe auspicabile non solo per i motivi legati al Coronavirus covid – 19, ma anche per motivi di opportunità che la Regione Campania avrebbe dovuto percepire.

Quante volte a Positano, Praiano, Ravello i turisti non sapevano dover fare il biglietto e sono rimasti a piedi? E’ una cosa civile e degna di località turistiche come le nostre?

E quante volte gli autisti sono stati in difficoltà per il traffico e per problemi all’interno dell’autobus e avrebbero risolto traffico e altri problemi con un bigliettaio , che fra l’altro avrebbe potuto anche sostituire l’autista in caso di malore?

Sono queste piccole cose che migliorano la qualità del servizio, che è la principale lamentela sui social network per quanto riguarda tutti i sondaggi fatti sul turismo da noi , legata non al personale ma a scelte aziendali e politiche scellerate.

Speriamo davvero che in qualche modo torni il bigliettaio a bordo, migliorerebbe la sicurezza e la qualità del servizio, ma anche dell’accoglienza turistica.