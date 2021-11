Nuovo codice della Strada: stretta sui monopattini e parcheggio gratis nelle strisce blu per i disabili, se trovano posto occupato Sono state apportate delle modifiche su divieti, multe ed anche sui monopattini, che saranno pubblicate Gazzetta Ufficiale il 10 novembre del Dl Infrastrutture.

Le multe per chi parcheggia in aree di sosta riservate a mezzi per il trasporto di persone con disabilità, raddoppiano, entreranno in vigore dal 1 gennaio 2022: dagli attuali 84-335 euro si arriverà a pagare tra 168 euro fino a 672 euro ed i punti tolti sulla patente saranno tre volte di più, dai 2 di oggi a 6.

Dal 2022 i disabili che trovassero occupato il posto che è stato destinato a loro, potranno parcheggiare gratuitamente sulle strisce blu.

A favore delle donne in gravidanza e di genitori con figli fino a due anni, saranno Introdotti anche più parcheggi cosiddetti “rosa”,.però dovranno essere muniti di un apposito contrassegno.

Per quel che riguarda la patente per i neopatentati, ci sarà il prolungamento da 6 mesi a un anno del foglio rosa e la possibilità di ripetere tre volte la prova pratica per l’esame per la categoria B.

È previsto per gli under 35 che prendono la patente per lavorare come autotrasportatore, un contributo fino a mille euro, e mai superiore al 50% delle spese sostenute, chi volesse usufruire di questo bonus deve presentare un contratto come conducente a tre mesi dal conseguimento.

Per l’attraversamento sulle strisce pedonali, i conducenti dei veicoli oltre che a dare la precedenza alle persone che hanno iniziato l’attraversamento, la devono dare anche a quelle che si accingono a farlo.

In strada sarà vietata la pubblicità offensiva o discriminatoria: il testo prevede il divieto sui cartelloni di qualsiasi contenuto sessista o violento e per i “messaggi lesivi del rispetto delle libertà individuali, dei diritti civili e politici, del credo religioso o dell’appartenenza etnica oppure discriminatori con riferimento all’orientamento sessuale, all’identità di genere o alle abilità fisiche e psichiche”.

Per chi guida in auto ed utilizza “apparecchi radiotelefonici”, come recita il testo, la regola conterrà anche dispositivi vietati: “Smartphone, computer portatili, notebook, tablet e dispositivi analoghi che comportino anche solo temporaneamente l’allontanamento delle mani dal volante“.

Un conducente che sulla moto trasporta un passeggero senza casco: potrà essere multato se il suo viaggiatore ne è privo.

Ci sono anche delle multe per chi commette infrazioni alla guida di auto a noleggio. Il Dl Infrastrutture chiarisce con la modifica all’articolo 196 del Codice della strada che sia il cliente della società che fornisce la macchina a pagare le sanzioni.

Per i monopattini il casco non è obbligatorio, però dovranno essere dotati di frecce, stop e freni; per i mezzi elettrici a due ruote vengono fissati i limiti di velocità: non potranno superare i 6 km/h quando circolano nelle aree pedonali e mantenere una marcia inferiore ai 20 km/h nelle altre circostanze.

Non si chiarisce nelle norme essi dove sono autorizzati a transitare, esclusi i marciapiedi, dove non possono nemmeno essere lasciati, ed oltre al divieto di andare contromano, i mezzi possono potenzialmente circolare anche su statali e provinciali, come le biciclette, ponendo un rischio per la sicurezza.

Obbligatoria l’assicurazione solo in caso di noleggio.