E’ difficile da ricordare questa volta la nuova variante al Coronavirus Covid – 19 . Si chiama B.1.1.529 ed è la nuova variante del Covid-19 che da ieri sta mettendo in allarme il mondo in intero. Emersa in Sudafrica, sta velocemente surclassando la già contagiosissima variante Delta che in queste settimane ha messo in ginocchio l’Europa. Secondo i primi dati questa nuova variante sarebbe capace di molte mutazioni e per questo potenzialmente resistente agli anticorpi e ai vaccini. L’allarme è stato lanciato dagli scienziati africani e già il Regno Unito ha annunciato che chiuderà i confini a 6 Paesi: Sudafrica, Namibia, Lesotho, Eswatini, Zimbabwe e Botswana. Il segretario alla salute britannico Sajid Javid ha dichiarato che da oggi alle 12 Gmt saranno sospesi tutti i voli da quei Paesi. Israele, che ha identificato un caso anche sul suo territorio su una persona proveniente dal Malawi, ha seguito l’esempio, dicendo che vieterà ai suoi cittadini di viaggiare in Africa meridionale. Oggi l’Organizzazione mondiale della sanità si incontrerà valutare le caratteristiche e i pericoli di questa variante che si teme sia la peggiore fin qui mai identificata. Intanto mentre noi pensiamo a green pass e terza dose, in Africa ci sono paesi con il novanta per cento degli abitanti senza neanche la prima dose di vaccino , terreno fertile per sviluppare nuove varianti