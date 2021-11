Nocera Movida violenta , aggressioni nel by night . Due tifosi di Paestum picchiati a Roma dopo Lazio – Salernitana

Cronaca da Salerno Movida violenta: due i picchiati in zona Corso a Nocera Inferiore. Le aggressioni – come riporta il quotidiano “La Città” oggi in edicola – sono avvenute a distanza di poche ore sabato scorso. Torna la paura nella movida nocerina. Ad avere la peggio sono stati un ragazzo di 16 anni e un 40enne. Sempre dal quotidiano “La Città” apprendiamo che due tifosi della Salernitana sono stati picchiati a Roma dopo la partita Lazio – Salernitana, i due erano di Capaccio Paestum nel Cilento .