No all’imposizione del Green Pass per accedere al Parlamento Europeo, lo ha deciso il Tribunale dell’Unione Europea

Una sentenza ha sospeso l’obbligo di mostrare il Green pass al Parlamento europeo. L’agenzia di stampa Belga riferisce che il presidente del tribunale dell’Unione europea ha deciso di sospendere temporaneamente l’imposizione del Green pass per l’accesso agli edifici del Parlamento europeo a seguito della presentazione di un ricorso contro tale imposizione presentato da alcuni eurodeputati e dal personale del parlamento europeo.

Il “presidente del tribunale Ue emetterà una seconda decisione nelle prossime settimane sulla richiesta di sospensione definitiva dell’uso del Green pass al Parlamento europeo.

L’Ansa riferisce che alcune fonti interne al Parlamento europeo non sono a conoscenza della disposizione del tribunale Ue, e quindi di non aver al momento ricevuto nessuna comunicazione in merito in attesa della ripresa dei lavori di lunedì. E sarà probabilmente domani che verrà emessa la nota ufficiale del Parlamento europeo, che recepisce quella che al momento è una sentenza temporanea. Nel testo della sospensiva del giudice si legge come “appare necessario, nell’interesse di una buona amministrazione della giustizia, sospendere l’esecuzione della decisione impugnata limitando le condizioni di accesso dei ricorrenti ai locali del Parlamento europeo al requisito di un autotest negativo”.