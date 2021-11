National Geographic inserisce Procida tra i venticinque posti del mondo da visitare nel 2022: si tratta dell’unica meta d’Italia.

National Geographic ha inserito Procida, unica meta italiana, tra i venticinque posti del mondo da visitare nel 2022. L’isola di Procida, secondo il magazine americano, è un luogo dove si può compiere un “viaggio straordinario”, ricco di storia, cultura e identità.

Domani, in conferenza stampa, presenteremo il programma di investimenti della Regione Campania per Procida 2022 – Capitale Italiana della Cultura. Una grande occasione di ripartenza e di rilancio per tutto il sistema turistico regionale, ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca.