Natale in solidarietà: a Massa Lubrense prende il via la seconda edizione di “Mi spendo per te”. A Massa Lubrense al via la seconda edizione di “Mi spendo per te”. Durante il periodo natalizio saranno donati dai cittadini generi alimentari presso gli esercizi commerciali aderenti da destinare alle famiglie in difficoltà. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Massa Lubrense attraverso l’Ufficio Politiche Sociali con la collaborazione della Protezione Civile e del Gruppo Volontari 2020, il raggruppamento di associazioni e confraternite del territorio di Massa Lubrense che durante il periodo di emergenza hanno collaborato a diverse iniziative sociali.

I cittadini che vogliono concorrere all’iniziativa possono acquistare presso gli esercizi commerciali che espongono la locandina di “Mi spendo per te” generi alimentari non facilmente deperibili, prodotti per l’igiene, dolciumi e cioccolata lasciando nell’apposito carrello i beni donati. I volontari della Protezione Civile passeranno per i negozi a raccogliere quanto è stato offerto ed i volontari provvederanno a dividere quanto raccolto in pacchi da destinare alle famiglie indicate dai Servizi Sociali. Sarà possibile donare dal 29 di novembre al 6 di dicembre.

Le famiglie in difficoltà che vogliono ricevere l’aiuto possono farlo attraverso un modulo scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Massa Lubrense ed inviandolo alla mail servizisociali.massalubrense@pec.it

E’ possibile partecipare all’iniziativa anche versando il proprio contributo economico al conto corrente Emergenza Covid del Comune di Massa Lubrense aperto presso la Banca di Credito Popolare di Torre del Greco all’IBAN IT25Y0514240260CC1286015708.

“Il gruppo Volontari 2020, la Protezione Civile ed i cittadini di Massa Lubrense si sono già resi protagonisti di grandi gesti di solidarietà in questo periodo di emergenza -afferma Mina Minieri consigliere delegato alle politiche sociali- bussiamo ancora al buon cuore dei massesi. Credo che con l’aiuto di tutti potremo per Natale fare un gesto di vicinanza e di attenzione a tante famiglie in difficoltà del nostro territorio”.