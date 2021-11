Natale a Positano: tornano Peppe Rispoli, Nello Buongiorno e tanti altri artisti

E’ proprio vero: Natale è tempo di ritorni, di rimpatriate. E’ tempo di abbracciare i propri cari lontani per studio, lavoro e quant’altro. Anche Positano, in costiera amalfitana, è pronta ad abbracciare i suoi artisti che finalmente fanno ritorno in due date.

Il 17 dicembre Positano è pronta ad accogliere Peppe Rispoli, l’attore che durante il lockdown da covid 19 ci ha deliziati con le sue favole ambientati nella città verticale, racchiudendole nel libro “Favolemia”. Il 28 dicembre, invece, è pronta a far ritorno anche la buona musica con Nello Buongiorno, protagonista a The Voice Senior su RaiDue. Grande attesa anche per i Sonacoro e tanti altri artisti.

Il Natale 2021 a Positano si tinge di accoglienza e scaccia via la nostalgia che ha provato dal momento in cui i suoi artisti si sono trasferiti altrove per lavoro, lasciando un pezzo di cuore nella città verticale.