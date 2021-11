Natale 2021 con Positanonews: ecco alcuni regali per promuovere la tua attività

Sei un’azienda? Una piccola, media o grande impresa? Fatti conoscere, per farlo scegli Positanonews. Con esperienza decennale nel settore comunicazione tra la costiera amalfitana e penisola sorrentina, siamo in grado di offrirti la migliore campagna pubblicitaria in vista delle festività natalizie.

Il 2020 è stata una sfida ma ci ha reso più forti, e ora possiamo tornare con tanta esperienza in più e pronti a cogliere altre opportunità che nostro malgrado il coronavirus ci ha offerto. Quello su cui ci si deve concentrare, come sempre, è capire come sfruttare la situazione, come parlare ai tuoi potenziali clienti e, soprattutto, come promuovere i tuoi prodotti. A questo ci pensiamo noi di Positanonews, con articoli, banner, social media management. Per info contattaci all’indirizzo mail info@positanonews.it.

Intanto ti regaliamo alcuni consigli utili per far conoscere la tua attività nel periodo natalizio.

Racconta storie

Quale la cosa che più piace alle persone? Sentirsi raccontare delle storie. Prova a pensare: quando eri piccolo che momento aspettavi con gioia? La sera, quando i tuoi genitori ti raccontavano le storie più dolci per farti addormentare. Poi sei cresciuto, sono iniziati i film, i libri, la musica: a loro modo tutti racconti in grado di suscitare emozione.

Crea un’offerta

Nelle strategie di marketing natalizio è un ingrediente che non manca a nessuna attività. Il fruttivendolo sotto casa o la gastronomia. Tutti quanti se ne escono con una proposta impareggiabile sotto le feste, dal coupon al codice sconto. Poco male, perché non dovresti?

Sorprendi i tuoi clienti

L’idea perfetta sarebbe scatenare un effetto sorpresa legato al prodotto forza della tua attività, proprio in prossimità di Natale. Questa tecnica, ad esempio, è molto utilizzata dagli artisti musicali rilasciando dei bonus track a ridosso del Natale. I fan, ovviamente, apprezzano e acquistano. Ecco, l’obiettivo è proprio questo!

Sponsorizza!

Non vedere le sponsorizzazioni come una cosa malsana o come marketing d’assalto. Pubblicizzare i propri prodotti sotto le feste con una buona strategia di advertising potrebbe permetterti quel salto di qualità necessario per volare!