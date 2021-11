Associazione Atex rende noto: «Nasce in Campania la prima Scuola di ospitalità e managerialità alberghiera e congressuale. Non poteva nascere che sotto una stella positiva, la prima Scuola di ospitalità e managerialità alberghiera e congressuale realizzata da Masterandskills Business School insieme al Dipartimento Scienze Sociali Università Federico II, all’interno della struttura bleisure 4 stelle Holiday Inn di Vulcano Buono.

La Scuola, rivolta a neolaureati selezionati, professionisti e chi desideri acquisire una solida formazione nel settore dell’ospitalità alberghiera, sarà orientata alla praticità e all’esperienza learning by doing con una full immersion totale, H24, per 4 mesi all’interno dell’Holiday Inn.

I talenti che studieranno alla Scuola saranno affiancati dai coordinatori dei reparti dell’hotel Holiday Inn diretto dal Dott. Roberto Riccio e Dott. Gianluca Capone entrambi fondatori di Italian Hotel Company, società di gestione alberghiera della catena Radisson e Holiday Inn partner del progetto; l’attività didattica in learning by doing si svolgerà nei tre turni alberghieri dal lunedì al giovedì, mentre venerdì e sabato saranno nelle sale meeting per la didattica frontale con docenti e coach. Il sabato pomeriggio è previsto allenamento fisico con trainer per essere tenaci e resilienti anche fisicamente.

La direzione scientifica è affidata a Fabio Corbisiero, direttore dell’Osservatorio del Turismo dell’Università Federico II, ed è garanzia di qualità didattica per i laureati che parteciperanno alle selezioni in corso. Masterandskills, con la sua decennale esperienza nella formazione post laurea con partnership aziendali importanti, assicurerà formazione pratica e l’inserimento delle e dei giovani allieve/i nel mondo del lavoro.

La prima Scuola di ospitalità e managerialità alberghiera e congressuale sarà la risposta all’era Covid che ha rallentato il comparto turistico, lasciando le strutture alberghiere non solo senza ospiti ma anche senza giovani professionalità.

Ecco la sfida campana: partire dai nostri laureati e formarli sulla base degli elevatissimi standard internazionali della Ecole hôtelière de Lausanne, ma con costi sostenibili per qualsiasi famiglia grazie ai prestiti d’onore di Banca Sella, partner del progetto per i ragazzi che abbiano avuto un voto di laurea dal 105 in su.

L’inizio delle lezioni è previsto a gennaio 2022. Selezioni già aperte, i requisiti di accesso per 25 talenti ben selezionati sono verificabili pre-selezione scrivendo a segreteria@masterandskills.com».