Napoli – Un sogno alato nel Giardino delle Camelie del Mann

Napoli – Nel Giardino delle Camelie del Museo Archeologico Nazionale di Napoli sarà esposta una scultura dell’artista Christian Leperino, il vernissage è fissato per le ore 16:00 di sabato 20 novembre. “Il Sogno dell’eroe” così ha battezzato la propria opera il professor Leperino, rivelando agli addetti ai lavori e alla stampa questo gruppo bronzeo di tre metri composto da due figure alate che entrerà a far parte della collezione permanente del Mann grazie alla donazione dell’imprenditore Gianfranco D’Amato con Artbonus. La statua raffigura un’antica Nike che è sostenuta dall’abbraccio di un bambino anche lui alato. Un’altra particolarità di quest’opera che è stata modellata in argilla, gesso e cera, per poi essere fusa in bronzo sono i frammenti di barche e architetture in disuso che l’autore ha innestato all’interno delle due figure, Christian Leperino, pittore e scultore, docente di Scultura presso l’Accademia di Belle Arti ha dichiarato all’ANSA: “Nel creare la statua, mi sono ispirato alla Chiesa di Santa Maria della Misericordia ai Vergini, chiamata dal popolo Misericordiella. Un piccolo gioiello del Barocco napoletano, ma di più remota fondazione medioevale, la Misericordiella nella sua lunga storia ha vissuto decadenze e splendori. Da quasi cento anni era chiusa, abbandonata all’incuria e al degrado, depredata e trasformata in discarica, quando nel 2015 ho deciso di prendermene cura e di riportarla a nuova vita, liberandola dall’oblio e da tonnellate di macerie“.

Note Biografiche: Christian Leperino, nato a Napoli nel 1979, pittore e scultore, nella sua produzione artistica Christian Leperino coniuga la ricerca sul corpo umano con quella sulle metropoli. … È docente di Tecnologia dei materiali per la Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Napoli e di Scultura presso l’Accademia di Belle Arti di Macerata.

