AL TEATRO BOLIVAR CONTINUA LA MUSICA DI “NU’TRACKS” CON “I RACCONTI MEDITERRANEI” DI FLO

Foto 2 di 2



La rassegna, reduce dai recenti successi di Maldestro e SesèMamà, giunge al suo terzo appuntamento con la cantautrice e attrice napoletana che ospita il fisarmonicista Carmine Ioanna.

Si va a teatro, comunque, nonostante tutte le problematicità del periodo.

Dopo Maldestro e SesèMamà è la volta di Flo (prodotta da SoundFly) in scena al teatro Bolivar (via Bartolomeo Caracciolo, 30 – zona Materdei), venerdì 26 novembre, alle ore 21.

Per il terzo appuntamento della rassegna musicale di “Nu’Tracks”, l’artista si esibirà in “Racconti mediterranei” con Federico Luongo (chitarre), Davide Costagliola (basso elettrico/basso acustico) e Michele Maione (percussioni).

Da segnalare la presenza come special guest della serata Carmine Ioanna, noto fisarmonicista del “Cirque du Soleil”.

L’affascinante connubio tra atmosfere etniche e improvvisazione jazzistica, tra pulsazione percussiva e melodia suadente, caratterizza i concerti di Flo in quartetto.

Un miscuglio energico tra ritmiche e suggestioni mediterranee, su cui si staglia, appunto, il racconto magnetico di una canzone d’autore femminile, selvaggia e misteriosa.

Con questa formazione, Flo si è esibita in molti tra i più importanti festival di world music e jazz in Italia, in Europa, in Turchia, Sudamerica e Africa.

Definito da Foolkroot come “uno dei concerti più ammalianti in circolazione”, viene, tra gli altri, recensito su Vinile che premia, oltre “alle straordinarie doti vocali e istrioniche della cantante, quelle eccellenti dei tre musici della band, capaci di potenza, versatilità, perfetto interplay, con un crossover fatto di scarti, accelerazioni, cambi ritmici e mirati interventi assolo, tra jazz e rock, incursioni carioca e felici fraseggi di chiara matrice campana …”

Lo spettacolo di quest’apprezzabile artista è da seguire.

Maurizio Vitiello

INFO:

ORARIO e PREZZO

Open 20:30 – Start ore 21:00

Ticket 13€ (posto unico)

INFO: info@nutracks.it | + 39 329 275 26 20

POSTI LIMITATI

L’evento si svolgerà in totale sicurezza, nel rispetto del distanziamento sociale.

Per motivi di sicurezza vi chiediamo di rispettare gli orari indicati. Il live inizierà alle ore 21.00.

Vi chiediamo di arrivare alla struttura muniti di mascherina e di un documento di riconoscimento.

L’accesso all’evento è possibile solo se muniti di GREEN PASS