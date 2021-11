Napoli show: batte la Legia Varsavia ed è primo nel girone di Europa League

Spalletti in conferenza lo aveva annunciato: “giocheranno tutti!”, Zielinski gli aveva fatto eco: “sono sereno e in forma!”. Entrambi hanno detto la verità! Questa sera a Varsavia l’obbligo era vincere, senza Osimhen, Insigne, Mario Rui e Fabian Ruiz, gli azzurri rimanenti dovevano dimostrare di poter e voler centrare l’obiettivo di passare il turno in Europa League con tutti i mezzi. Battendo quella che era la capolista Legia, il Napoli ha agguantato il primo posto nel girone. Partita iniziata in salita con lo svantaggio nei primi minuti, ma le ottime prestazioni dei giocatori ritrovati hanno ribaltato il risultato. Complici anche 2 rigori per gli uomini di Spalletti, il match è finito con il risultato di 1-4! Applausi per Zielinski e Mertens, autori dei primi 2 gol su rigore, ma standing ovation alla prodezza di Ounas che mancava sul terreno di gioco da troppo tempo! Benvenuto al gol anche a Lozano e sorride Spalletti per aver avuto ragione ancora una volta! Un’ultima notizia favorevole ai partenopei il risultato dall’altra partita, quella tra il Leicester contro lo Spartak, finita in perfetta parità: 1-1!