Napoli, paura a Casola: crolla palazzo abbandonato, nessun ferito. Crollo in provincia di Napoli, a causa del maltempo. A cedere è stato un vecchio palazzo di due piani, in stato di abbandono, a Casola. Il crollo, in via Vittorio Veneto 28, è avvenuto la scorsa notte.

Immediatamente sono giunti sul posto i carabinieri della stazione di Gragnano ed i vigili del fuoco, che hanno messo in sicurezza l’area. Fortunatamente, nessun ferito.