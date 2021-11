Articolo di Maurizio Vitiello – “Canti d’Incanti” di Maria Teresa Sica sarà presentato alla Libreria Mondadori, in via Luca Giordano 73/a, Napoli, giovedì 25.11.2021, alle ore 18.

Foto 2 di 2



Giovedì 25.11.2021, alle ore 18.00, alla Libreria Mondadori, in via Luca Giordano 73/a, Napoli, sarà presentato il libro “Canti d’Incanti” di Maria Teresa Sica, edizioni Del Delfino, con prefazione di Ezilda Mariconda.

Modera il giornalista Rosario Ruggiero, interventi dal pubblico.

In ottemperanza alle disposizioni vigenti e ai fini del contenimento della diffusione del contagio del virus Covid-19, per accedere è obbligatorio esibire il green pass e indossare la mascherina.

L’ingresso è a numero limitato, è necessaria la prenotazione da inviare a mezzo e-mail a: aseretairam@tin.it

Breve scheda sul libro:

Poesie e pensieri che esprimono emozioni, sensazioni, sentimenti, sogni. È una raccolta di inediti e riflessioni, che contiene anche alcuni componimenti scelti già editi in “Voli Emozionali” e in “your Dreams in your Songs”.

Versi appassionati, che raccontano dolore e gioia, solitudine e riscatto, inerzia e reazione, amore.

Molteplici i temi affrontati: l’amore vero, la famiglia, la fede, l’arte, la terra, la vita, i fatti di cronaca.

Considerazioni che accompagnano in un viaggio che scuote l’anima e conduce alla riflessione. Liriche in versi sciolti che, sovente, fanno pensare ai canti, e che conducono in viaggi d’incanto; canti, dunque, che … incantano.

Breve bio-scheda sull’autrice:

Maria Teresa Sica è nata a Napoli il 15 Aprile 1967.

Insegnante di scuola primaria, diplomata ISEF e tecnico audiometrista.

Per un breve periodo ha gareggiato come mezzofondista.

Tirocinante in ospedale, ha frequentato il corso LIS (Lingua Italiana Sordi) per interagire con pazienti aventi bisogno.

Quanto appreso nella sua formazione: le nozioni di fonetica, logopedia, fonologia e linguistica, le utilizza nell’espletamento della sua professione; ricorre anche alle conoscenze di acustica per avvicinare gli alunni alla musica e al canto, a cui si dedica a livello amatoriale, poiché da sempre rappresenta la sua passione.

Il percorso professionale è affiancato da molteplici interessi: la matematica, intorno alla quale ha effettuato uno studio sui numeri primi, pubblicato on-line; la grafica pubblicitaria, che ha perfezionato frequentando un corso inerente; l’astrologia, cui si è dedicata interessandosi a quadri astrali, effemeridi, aspetti e relative influenze sulla personalità; la tecnologia, per poter gestire in autonomia il proprio sito personale, e non solo quello; il disegno, sia su carta che su tela, prevalentemente a matita; la fotografia, alla quale si è dedicata immortalando particolari, elementi naturali e paesaggi; la scrittura, che ha abbracciato sin da adolescente, dando origine a poesie, testi ed altre produzioni, molte delle quali … ancora inedite.

Queste le sue pubblicazioni precedenti:

2007 – Percorso alternativo per la ricerca dei numeri primi e per la fattorizzazione

2009 – “Voli Emozionali – immagini, parole, suoni”

2013 – your Dreams in your Songs