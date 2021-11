Segnalazione di Maurizio Vitiello – Venerdì 3 dicembre 2021 alle ore 18,00 alla libreria Mondadori, in via Luca Giordano 73/A Napoli, si terrà la presentazione del libro “Coprimi le spalle” di Gabriella Nobile, ed. Chiarelettere.

Il progetto della onlus “Mamme per la pelle”, guidata da Gabriella Nobile, sta avendo molta visibilità sui media a livello nazionale per il tema che coinvolge tante famiglie italiane e straniere: il razzismo.

E’ sempre più evidente il disagio dei giovani appartenenti ad etnie diverse residenti in Italia, vuoi perché adottati da famiglie italiane vuoi perché nati o cresciuti in Italia in seno a famiglie immigrate stabilitesi nel nostro Paese; giovani italiani che vengono sempre più spesso additati, scherniti, picchiati o uccisi per il colore della propria pelle.

Le attività di Gabriella Nobile e delle “Mamme per la pelle” sono state pubblicate su numerose riviste e quotidiani.

Partite con la mostra del fotografo Tom Watson, che ha regalato gli scatti alla “causa”, hanno continuato a rendere visibili le istanze a favore dei propri figli attraverso workshop, dirette live, interviste, talk, ai quali hanno partecipato giornalisti, psicologi, politici, studiosi, intellettuali, personaggi dello spettacolo …

In ogni incontro ci si confronta su un unico obiettivo “essere accettati per il colore della propria pelle”.

Una breve scheda sulla pubblicazione “Coprimi le spalle”:

“Sei nera, si vede che non sei italiana.” Da quando il colore della pelle stabilisce la nazionalità di una persona? “Avete i documenti? Seguiteci in caserma.” Per quanto tempo ancora dei comuni cittadini appariranno sospetti perché di diversa etnia? In Italia il razzismo è bandito dalla Costituzione, eppure dilaga negli strali dei politici di destra, ogni tanto nell’agire delle forze dell’ordine e, in modo più grave, perché spesso inconsapevole, nella mentalità di tutti noi, quotidianamente bombardati da notizie che mettono in guardia dai migranti che ci invadono per delinquere e vivere sulle nostre spalle.

Gabriella Nobile, mamma di due ragazzi africani adottati e fondatrice della onlus “Mamme per la pelle” ci accompagna nelle vite dei ragazzi con la pelle scura che vivono in Italia e in quelle dei loro coetanei bianchi che indossano la divisa. A parlare sono le vittime, ma anche gli agenti di polizia, attraverso le testimonianze di chi ogni giorno si scontra con il razzismo di un collega. Storia dopo storia, attraverso le loro voci, ci addentriamo in vissuti avventurosi talvolta tragici. Due entità che di solito non si rispettano e si temono finalmente si fermano ad ascoltarsi. Fuori dagli schemi, gli uni e gli altri scoprivano di parlare la stessa lingua ma soprattutto di essere alla ricerca della stessa cosa: appartenere ad una società più giusta. Coprimi le spalle si pone infatti l’obiettivo di abbattere i muri di pregiudizio e mancanza di ascolto, terreno fertile dell’odio. E’ al riparo dai condizionamenti che cresce l’empatia. Per quanto solo le nuove generazioni potranno innescare un cambiamento. Gabriella Nobile alla denuncia accompagna proposte concrete per accorciare le distanze tra cittadini e istituzioni: Coprimi le spalle diventa infatti il riferimento di partenza per un corso e un incontro tra le forze dell’ordine e i giovani di diversa etnia in merito a queste tematiche. Il primo corso pilota approvato dal Ministero dell’Interno ed in collaborazione con l’OSCAD si è tenuto a Milano dal 10 al 12 novembre 2021.

Ecco una breve scheda sull’autrice:

Gabriella Nobile di giorno lavora come agente di fotografi e artisti, di sera si dedica all’associazione che lei stessa ha fondato, “Mamme per la pelle”.

Da anni si occupa di problemi legati alle discriminazioni subite da giovani di origini diverse, cercando di opporsi ai pregiudizi che purtroppo sono diffusi a tutti i livelli sociali.

Ha due figli neri adottati.

È autrice del saggio I miei figli spiegati a un razzista (Feltrinelli, 2020).