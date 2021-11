Napoli, la Nuova Orchestra Scarlatti presenta “Rapsodia Dantesca”

Napoli – Sabato 27 novembre 2021 alle ore 19.30, messa in scena dell’opera “Rapsodia Dantesca” all’interno della Chiesa dei SS. Marcellino e Festo, in Largo San Marcellino 10. L’opera rappresenta il sesto appuntamento dell’Autunno musicale della Nuova Orchestra Scarlatti, intitolato “Rapsodia Dantesca”: Tableaux vivants sull’iconografia e sull’opera di Dante, un’azione scenico-musicale di visioni intorno al mondo del Sommo Poeta. L’azione/concerto sarà messa in scena dal gruppo Teatri 35 di Napoli su musiche interamente eseguite dal vivo dai Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti, con la drammaturgia e la voce recitante di Davide Ferrari. Tableaux vivants sull’iconografia e sull’opera di Dante Alighieri nell’anno del settecentenario della morte dello stesso, avvenuta a Ravenna, suo luogo d’esilio, nella notte tra il 13 e il 14 settembre del 1321, che faranno rivivere in scena opere pittoriche ispirate al grande e vario mondo del Poeta su un’ininterrotta colonna sonora live punteggiata dalla recitazione di versi. Nuovi contenuti e nuove suggestioni per una formula già collaudata con successo in Italia e all’estero con i precedenti Caravaggio e i Caravaggeschi e Sacre Passioni, e che dopo questa anteprima napoletana volerà per il suo debutto internazionale a Copenaghen il 2 dicembre, su iniziativa dell’Istituto Italiano di Cultura della capitale danese. I componenti del gruppo napoletano Teatri 35, Gaetano Coccia, Francesco Ottavio De Santis, Antonella Parrella, con la partecipazione anche di Vittoria Rejna Negri, Sara Scarpati, Veronica Vendemia, mediante una regia di luci, movimenti e improvvisi fermo immagine incarneranno le opere ispirate a Dante. La musica dei Solisti della Nuova Orchestra Scarlatti, Chiara Rollini e Veronica Menditto (violini), Matteo Introna (viola), Pierluigi Marotta (violoncello), Gaetano Russo (clarinetto), si intreccerà con l’azione in scena e con la voce recitante di Davide Ferrari, per evocare luci, ombre, visioni dantesche con un piccolo universo sonoro spaziante da Biagio Marini a Weber, da Schubert a Šostakovič, da Mozart a Fauré, da Prokofiev a John Cage.

info@nuovaorchestrascarlatti.it – 0812535984

Info : http://www.nuovaorchestrascarlatti.it/rapsodia-dantesca/

Davide Ferrari, autore, attore e regista, foto di repertorio