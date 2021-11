Napoli, il particolare manifesto funebre: “Mancato con tutte le 2 dosi di vaccino fatte”. Manifesto particolare a Napoli, attraverso il quale è stata annunciata la scomparsa di un uomo di 65 anni, Eduardo, soprannominato come scritto sul manifesto Barry White, “con tutte le 2 dosi di vaccino fatte”.

La volontà è stata comunicata al titolare delle onoranze funebri, Gennaro Tammaro, che ha consultato il suo legale e poi ha fatto pubblicare i manifesti dopo la espressa richiesta formulata dai familiari dell’uomo. Nel manifesto si “ricorda il caro Eduardo in una preghiera”. I manifesti sono comparsi in alcune zone della città, tra Fuorigrotta e Bagnoli e in vicino Piazza Carlo III, dove era evidentemente conosciuta la vittima. Il manifesto è stato notato da diversi cittadini e poi condiviso sui social.