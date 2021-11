Napoli. Giovane mamma 26enne vittima del Covid: ricoverata in gravidanza, un mese fa aveva perso anche il bambino.

CORONAVIRUS: qualche ora fa è morta una giovane mamma, 26 anni, ricoverata a Napoli quasi due mesi fa per Covid. La donna era in gravidanza al momento del ricovero. Il bambino è morto già un mese fa – ha scritto sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Questi episodi drammatici ci ricordano che, quando parliamo di Covid, non bisogna mai banalizzare. La sensazione oggi è che molti guardano invece al Covid come a un’influenza. Non è così, purtroppo.

Oggi registriamo un’aggressività del virus anche per le fasce più giovani.

Io credo sia un dovere di civiltà completare la campagna di vaccinazione.