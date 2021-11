Napoli batte la Lazio 4-0 , una festa nel nome di Maradona e primo posto da soldi davanti a Milan e Inter Il Napoli batte la Lazio 4-0 nel posticipo della 14/a giornata di serie A, giocato allo stadio Maradona, e sale da solo in vetta alla classifica – LA CRONACA – a +3 sul Milan e +4 sull’Inter.

Priva di Osimhen e Anguissa, la squadra di Spalletti salta subito al collo dei biancocelesti, in nero per l’occasione, e dopo 10′ è già sul 2-0 con Zielinski e Mertens che, con una pennellata ancor più spettacolare della pregevole danza del raddoppio, alla mezz’ora porta il risultato sul 3-0, chiudendo la contesa, ma non il punteggio, coronato nella ripresa da Fabian Ruiz con una nuova prodezza balistica.

Missione compiuta per Spalletti e messaggio chiaro alle rivali, nella serata dedicata all’indimenticabile Diego Maradona: gli azzurri hanno tutto per puntare allo scudetto.

In ricordo del più grande di tutti. I tifosi del Napoli hanno potuto celebrare nuovamente Diego Maradona nel corso di una cerimonia legata all’esposizione di una statua in bronzo, a dimensioni reali, alta 1,67 esattamente quanto il campione argentino, fatta realizzare nella Fonderia Nolana dall’ex manager del calciatore, Stefano Ceci, grazie anche al calco del piede e delle famosa ‘manita’ di Maradona. La statua è stata fatta sfilare tutto intorno nello stadio, davanti a 35 mila tifosi che hanno intonato i cori dedicati al loro indimenticabile campione.



85′ GOL! NAPOLI-Lazio 4-0! Rete di Fabian Ruiz. Un fulmine dal limite dell’area chiude una serata magica per gli uomini di Spalletti. Il centrocampista spagnolo riceve da Di Lorenzo ai venti metri e, appena defilato sulla destra, fa partire un mancino perfetto che s’infila all’angolino basso. Il Napoli cala il poker contro la Lazio.

29′ GOL! NAPOLI-Lazio 3-0! Rete di Mertens. Perla magnifica del centravanti belga per il tris partenopeo. Cambio gioco perfetto di Fabian Ruiz a destra verso Lozano. L’ala messicana lascia a Mertens che calcia di prima intenzione col destro. Traiettoria arcuata che supera Reina insaccandosi sotto l’incrocio dei pali.

10′ GOL! NAPOLI-Lazio 2-0! Rete di Mertens. Gol sensazionale del centravanti belga per il raddoppio del Napoli. Insigne viene lanciato sulla corsia sinistra e cede il pallone al suo compagno di reparto al limite dell’area. Il numero 14 mette a sedere Patric con una finta e, sulla scivolata di Luiz Felipe, insacca col destro a giro.

7′ GOL! NAPOLI-Lazio 1-0! Rete di Zielinski. Subito in vantaggio la formazione partenopea col centrocampista polacco. Azione di sfondamento degli uomini di Spalletti, grazie al tocco dentro di Lozano a cercare Mertens. Poi la retroguardia laziale lascia lì il pallone per Zielinski che, col destro a incrociare, fulmina Reina.



NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Lobotka; Lozano, Zielinski, Insigne; Mertens. All. Spalletti.

LAZIO (4-3-3): Reina; Patric, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All. Sarri.