Napoli: avvocato vedovo cerca compagna, ma la moglie lo scopre. Sembra una storia inverosimile, eppure in tanti confermano quanto è successo: in pochissimo tempo, è diventata virale la disavventura in cui è incappato un avvocato napoletano, il quale ha pubblicato un annuncio in cui si dichiarava vedovo ed in cerca di una compagna.

L’uomo, intorno alla settantina, a suo dire residente al Vomero e, sempre a suo dire, avvocato facoltoso, ha scritto un post sul gruppo Facebook “Single di Napoli” con tanto di sua foto. “Buongiorno a tutti – ha scritto – sono avvocato MOLTO facoltoso, da qualche anno vedovo ma tengo una grande voglia di ricominciare a voler bene. Io attualmente abito al Vomero ma disposto a spostarmi per amore. Cerco donna formosa sotto i 45 almeno e molto affettuosa. Ciao a tutti, buongiorno”.

Il problema? La moglie è viva e vegeta. Ed, inutile dirlo, per niente felice dell’accaduto.

Per questo motivo l’uomo ha pubblicato un nuovo post riparatore: “Ho detto una bugia, ho esagerato, sono felicemente sposato e non vedovo”, scrive a quel punto, postando una foto accanto alla moglie sorridente.

Probabilmente tutto questo teatrino è stato messo in atto da un profilo fake. Le immagini dell’avvocato in questione non sarebbero peraltro che foto di Carlo Taormina “truccate” attraverso la nota applicazione FaceApp.

Che si tratti di uno scherzo o di verità sta di fatto che da ieri tra le ricerche “attualmente popolari” su Facebook figura “single di Napoli avvocato”. “Ma è uno scherzo?”, “Il mio nuovo idolo”, “Questa pagina è la mia ragione di vita”, “E forse non è nemmeno avvocato…da come scrive”, “L’avvocato ha bisogno di un buon avvocato”, commentano alcuni su Facebook.