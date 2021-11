Morto schiacciato dall’auto mentre cercava di rubare una marmitta, il crick non ha tenuto

Morire schiacciato per rubare una marmitta. Il crick non ha tenuto ed è rimasto schiacciato dall’auto. Aveva 45 anni. Per Giuseppe Franco non c’è stato niente da fare. Il fatto è avvenuto nel quartiere di Pianura a Napoli. Ad accorgersi della presenza del corpo senza vita dell’uomo, originario di Pozzuoli, è stato il proprietario dell’auto quando è tornato a riprenderla. E ha trovato il corpo dell’uomo sotto l’auto. Inutili i tentativi di soccorso. La Polizia ha recuperato arnesi da scasso. Si indaga se ci fosse un complice che si è allontanato. Sequestrati la vettura e un motociclo vicino all’auto.