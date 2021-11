Minori: unità di purificazione e sanificazione di aria e superfici nelle scuole per combattere il Covid. L’Amministrazione comunale di Minori, a guida Andrea Reale, ha deciso di combattere il Covid, all’interno delle scuole del proprio territorio CON MEZZI PIU’ EFFICACI. “Non è un “proclama”, né un “titolone” giornalistico. Vi giuro che non lo è.” – precisa Viviana Bottone, consigliere delegato alla Pubblica Istruzione – “Chiariamo, non è che ci siamo messi in testa di sconfiggere un male che sta mettendo a dura prova la nostra libertà, ma di provare almeno, grazie a una tecnologia molto avanzata, a proteggere il nostro futuro in modo concreto E SANO , e soprattutto quello dei nostri ragazzi!”. Nelle scuole del territorio di Minori saranno infatti installate delle “unità di purificazione E SANIFICAZIONE DI ARIA E SUPERFICI CHE LAVORANO COSTANTEMENTE 24 ORE SU 24” , della Società Aerus, distribuite in Italia da Vithagroup S.p.a. con sede a L’Aquila

Come spiega Antonia Barra, concessionaria autorizzata di Vithagroup S.p.a., le microscopiche molecole di ossigeno ed acqua presenti nell’aria entrano all’interno delle unità di purificazione passando attraverso la matrice a nido d’ape Active Pure, e qui vengono trasformate in potenti sostanze ossidanti, comunemente conosciute come acqua ossigenata, altamente disinfettanti: un processo al 100% naturale, sicuro per umani ed animali. “Active pure” è la tecnologia di purificazione e sanificazione di aria e superfici unica al mondo ad aver ricevuto l’onorificenza e l’iscrizione all’Albo d’Onore della tecnologia spaziale, da parte della Space Foundation, la sola a essere riconosciuta e certificata dalla NASA. “Il giorno in cui ho incontrato Antonia Barra” – tiene a sottolineare la consigliera comunale Viviana Bottone – “la mente si è aperta a nuove prospettive. Mi sono resa conto infatti da subito che, come Amministrazione comunale, stavamo per rapportarci con qualcosa di “speciale”. La tecnologia propostaci, che noi abbiamo deciso di portare nelle nostre scuole, (che verrà istallata ed immediatamente attiva da mercoledì 3 Novembre), grazie alla lucida apertura mentale del sindaco Reale, al lavoro impagabile dei dipendenti comunali, alla pronta collaborazione della dirigente scolastica Annamaria Ferrigno, alla seria professionalità di Antonia Barra, ci approccia con maggiore serenità all’anno scolastico da poco iniziato”.