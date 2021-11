Minori: tre guariti dal covid-19, restano altri tre positivi

Registriamo in data odierna ulteriori N.3 GUARITI. Il numero totale di positivi è al momento di 3 persone – lo scrive in un post Facebook il comune di Minori, in costiera amalfitana.

Il decorso benevolo dei contagiati è senz’altro da attribuire all’alto numero di vaccinati, che seppur non coperti interamente dal contagio, sono altamente protetti in modo efficace da complicazioni.

È importante intraprendere il ciclo vaccinale per chi non l’ha ancora fatto e fare la terza dose per chi ha completato il ciclo da 6 mesi. Possono accedere alla terza dose gli ultrasessantenni e i fragili e dal primo dicembre gli ultracinquantenni.

Il Sindaco Andrea Reale.