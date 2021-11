Minori, permessi a parcheggiare a dipendenti comunali. La denuncia su facebook

I social sono un mezzo utile ai nostri giorni e sono diventati un mezzo di denuncia di ogni tipo. Non ha dato voce – come ribadiva Umberto Eco – a tutti con i suoi effetti nefasti quindi ma ha anche questo aspetto positivo.

Sulla pagine facebook della cittadina conosciuta come la città del gusto si evidenzia il rilascio di permessi alla sosta a dipendenti comunali a titolo completamente gratuito con delibera di giunta a nome del sindaco Andrea Reale e dell’assessore Maria Citro. Il post evidenzia come questi permessi al parcheggio girino da ben due anni. In particolare a questi lavoratori è consentito parcheggiare al lungomare tutto l’anno anche quando d’estate è vietato anche ai residenti. A questi titolari è consentito altresì, nell’ipotesi in cui non trovino posto, parcheggiare ovunque.

Il cittadino di Minori evidenzia la discriminazione tra queste persone ed i residenti. Ha quindi interpellato con ben tre richieste il sindaco e l’assessore ma non ha ricevuto risposta. Il cittadino di Minori, dopo una giornata di lavoro, si trova nella difficoltà di non riuscire a parcheggiare.

Valeria Civale