Minori: la rete ultraveloce arriva nella cittadina costiera.

Il nostro Comune è ora raggiunto dalla rete #ultraveloce di @Open Fiber.

Visita il sito https://openfiber.it/ per scoprire se il tuo civico è stato raggiunto e trova, tra tutte le offerte degli Operatori Partner, quella più adatta alle tue esigenze.

Verifica la copertura ➡️ https://openfiber.it/verifica-copertura/

Con la fibra ottica FTTH, recita il depliant, riconoscibile dal bollino verde, puoi guardare film in streaming, studiare, lavorare e navigare in internet in tutta efficienza da casa tua, dal tuo negozio o dalla tua azienda.

Fino a 10 Gigabit al secondo in download e upload.

