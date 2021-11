Minori, la proposta di Gaspare Apicella: «Creare “Muri d’artista”»

E’ un innamorato del paesino, per esserci nato e vissuto, che scrive un appello a chi vuole intendere. Vogliamo distinguere il nostro borgo di Minori ,dalle origini romane, da altri centri? Ebbene, rendiamolo, senza intralciare i progetti turistici dell’amministrazione comunale e della Proloco, più gioioso, più accattivante, più colorato, più rispondente al ruolo conquistato in questi ultimi anni nella cultura. L’occasione è data anche dalla trasformazione cui si sta andando incontro per il centro storico anche con la valorizzazione di monumenti che erano non tanto curati.

Creiamo una sorta di concorso : Muri minoresi d’artista. Trattasi semplicemente di trasformare i muri del borgo in attrattiva di cultura con la trasposizione su di essi di raffigurazioni di artisti di ogni genere che hanno cantato Minori in poesia o prosa o che hanno dato lustro al borgo con i loro componimenti. E quindi, come è avvenuto o sta avvenendo in città più grandi ed importanti, facciamo della cultura un serio volano turistico, unendoci anche alle discussioni letterarie con artisti che arrivano da ogni dove.

E, in ultimo ma non meno importante, si può considerare di organizzare nei periodi di flusso turistico, anche dei tour cittadini che comprenderebbero anche discussioni sull’eventuale opera trasportata sul muro, dando anche del lavoro a giovani istruiti e volenterosi in attesa occupazione e con l’aiuto disinteressato di adulti conoscitori.

Abbiamo: Alfonso Gatto, illustre poeta frequentatore assiduo di Minori

Aldo Falivena, innamorato di Minori, giornalista “Ring” “Faccia a faccia” “Radiocorriere TV ”

Gabriele Tramontano, domiciliato a Minori; giornalista “90° minuto”

Marcello Torre, vittima della camorra, con casa a Minori

Fulvio di Lieto, scrittore-poeta, nato a Minori

Enzo d’Aauria poeta-scrittore nato a Minori e ivi residente

Peppe di lieto , maiorese, poeta-scrittore

etc.etc

Io l’ho buttata, bisogna, se interessa, farne progetto.