Minori: “La Luce del Natale 2021/2022”, venerdì l’accensione dell’albero: PERCHÉ DONARE È FELICITÀ…

Con l’accensione delle nostre luci l’atmosfera natalizia avvolge ognuno di noi – informa l’amministrazione comunale di Minori, in Costiera Amalfitana -. E quel calore fatto di mille led si trasferisce nelle nostre anime. Solleva il cuore,fa spuntare quel sorriso che ci fa essere tutti più Positivi. Anche nel periodo in cui esserlo non ha quel significato a cui invece siamo abituati. Allora spingiamo il pulsante. Uno start immaginario che dà vita ad ogni cosa.

Quest’anno la nostra Amministrazione comunale vuole rappresentare il periodo più bello dell’anno con una scelta particolare. Quella che contraddistingue da sempre il Natale: il DONARE! E’ un gesto che implica più azioni, e che più si addice ad un periodo di lenta ripresa, come quello che stiamo vivendo, per ripartire “alla grande”.

E allora aspettiamo ognuno di voi, e soprattutto i nostri amati bambini, per l’accensione dell’Albero in piazza il 26 novembre alle ore 19.

Seguiteci in questi giorni con il “contest” legato alle prossime festività: dall’accensione e fino al 7 gennaio, infatti, la foto sotto l’albero che riceverà più like e condivisioni sarà premiata.