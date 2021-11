Minori, in Piazza Umberto I allestito un bellissimo ed originale albero di Natale

Minori, costiera amalfitana. La città del gusto si prepara al prossimo Natale vestendosi a festa grazie a luminarie ed addobbi. Ed in Piazza Umberto I, come da tradizione, ospita anche quest’anno un bellissimo albero di Natale che verrà acceso il 26 novembre in occasione dei festeggiamenti in onore della patrona Santa Trofimena. Un albero particolare perché ricorda una casa con tanto di finestra e balcone ed alla base è presente un varco che permette di passare al di sotto della struttura per un simbolico tuffo nel Natale.

Non resta che attendere qualche giorno per poterlo ammirare in tutta la sua bellezza certi che sarà il soggetto di tantissime belle foto natalizie.

Si ringrazia Valeria Civale per la foto ed il video.