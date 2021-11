Minori: il programma dei festeggiamenti per la Patrona Santa Trofimena. Mancano soltanto due giorni al 5 novembre, data importantissima per i cittadini di Minori, in Costiera Amalfitana: proprio in quel giorno, infatti, si celebra la Solennità della Patrona della città, Santa Trofimena.

Secondo la tradizione, la Santa subì il martirio quando aveva appena 12 o 13 anni, forse ad opera dello stesso padre, poiché aveva osato rifiutare di sposarsi con un pagano. Il suo corpo venne chiuso in un’urna e gettato in mare, finendo per arrivare sulla spiaggia di Minori, il 5 novembre.