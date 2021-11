Minori, grave incidente in Via Torricella . Caos al semaforo per Maiori. Ancora un incidente grave fra Minori e Maiori in Costiera amalfitana. Sul posto Vigili del Fuoco , Carabinieri e 118. Intervenuta l’ambulanza che ha trasportato un ferito all’Ospedale Costa d’ Amalfi di Castiglione di Ravello . Lo scontro pochi minuti fa fra un’auto e un ciclomotore . Non è la prima volta che questa strada diventa pericolosa e proprio in questi giorni si stava lavorando per sistemare la ringhiera di un precedente incidente